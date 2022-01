Waarom PSV-aanvaller Cody Gakpo nu al interessant is voor de Europese top: ‘En het is ook gewoon een leuk joch’

PSV oogt nog te hakkelig en heeft een hogere versnel­ling nodig voor de gewenste superdag tegen Ajax

Hoe PSV volgende week van Ajax kan winnen? In balbezit moet de ploeg van Roger Schmidt een hogere versnelling zien te vinden en minder hakkelig zijn, misschien wel met Joey Veerman in de basis. Na het nipt gewonnen niemendalletje tegen FC Groningen behoudt PSV voor de topper tegen Ajax in ieder geval het psychologische voordeel van de koppositie in de eredivisie.

