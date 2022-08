Waarom PSV nu wel kan winnen van Rangers en dat in 1978 niet lukte: ‘PSV heeft hier goed aan gedaan’

PSV is ontevreden over de sportieve ontwikke­ling van Ki-Jana Hoever en stuurt hem naar de beloften

PSV vliegt maandagmorgen met 22 man richting Glasgow, waar dinsdag het duel met Rangers FC op het programma staat. Opvallende afwezige in de selectie is Ki-Jana Hoever, die is gepasseerd en maandag aansluit bij Jong PSV. Hoever had in principe meegekund, omdat PSV met 23 man naar Schotland kon.

15 augustus