Waarom PSV-uitblinker Mauro Júnior vanaf deze zomer een interessante optie voor Oranje kan worden

Deze ploegen kan PSV treffen in de achtste finales van de Conference League

PSV voegde zich donderdag met een moeizame remise in Tel Aviv bij de laatste zestien teams in de Conference League. Vrijdag om 13.00 uur is de loting, PSV kan zes van de acht groepswinnaars van het derde Europese toernooi treffen: een ontmoeting met de Nederlandse groepshoofden Feyenoord en AZ is uitgesloten.

