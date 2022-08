Waarom PSV weer wil vlammen in de ‘Sjempjens Liek’, waar veel meer dan een stapel miljoenen aan vastzit

PSV heeft lijstjes klaar als Gakpo zou vertrekken: Manchester United kan aan zijn voorwaar­den voldoen

PSV heeft een lijstje opvolgers klaar voor het geval Cody Gakpo volgende week of de week daarop naar Manchester United of een andere club zou vertrekken. Gakpo en PSV zijn in afwachting van een bod van ‘The Mancunians’, die op dit moment voor Ajacied Antony gaan en Ajax pushen om hem te verkopen. Donderdag werd al duidelijk dat Ajax een bod van 80 miljoen euro heeft afgewezen en de verwachting is dat United nog terugkomt.

19 augustus