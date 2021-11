Wat kunnen de talenten die Roger Schmidt tijdelijk bij de A-selectie van PSV heeft gehaald?

Seelt is de jongste van de drie en maakte vorig seizoen onder Peter Uneken zijn debuut in het betaald voetbal, als 17-jarige. De Edenaar moest het toen nog doen met korte invalbeurten en staat nu in de basis aan de rechterkant van het centrum van de verdediging. Seelt is in korte tijd een belangrijke kracht geworden en speelde afgelopen week twee volle duels tegen FC Emmen en NAC, in drie dagen tijd. Tegen de Bredanaars viel hij in positieve zin op, met volwassen defensieve acties.