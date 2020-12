Wat Roger Schmidt bij PSV doet, is erg voorzichtig en gedurfd tegelijk

Geen afvalbak, maar de felbegeer­de lotingbak voor standvas­tig PSV

4 december PSV is na een zwaarbevochten zege in Spanje al door in het Europa League-toernooi. De Eindhovenaren leken vorige week uitgeschakeld te worden, maar vochten toen en donderdag knap terug en overwinteren internationaal voor het eerst in vijf jaar.