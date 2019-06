Watford toont interesse in PSV-middenvelder Gastón Pereiro

De Uruguayaans international mag deze transferzomer voor een goede prijs vertrekken bij PSV, dat ondanks zijn nog maar eenjarige contract op een dubbelcijferig aantal miljoenen vlast. Of dat er uiteindelijk van gaat komen, moet worden afgewacht. De zaakwaarnemer van Pereiro staat niet direct bekend als de meest berekenbare partner en wisselde in het verleden nogal eens van gedachten. Hij liet een voorstel van PSV om het contract van Pereiro te verlengen meerdere malen lopen. De komst van Pereiro in 2015 draaide uit op een tamelijk curieus transferspel, waarbij PSV er uiteindelijk toch in slaagde zijn handtekening onder een vijfjarig contract te krijgen. Dat kostte zeven miljoen euro en dat geld wil PSV terugverdienen.

Pereiro zelf is er nooit volledig in geslaagd de twijfels over zijn prestaties weg te nemen. Hij wisselde hoge pieken met dalen af, maar wist in elk van zijn vier eredivisieseizoenen desondanks tien of meer goals te maken. Bij veel scoutingsapparaten van buitenlandse clubs staat hij er door die goede statistieken toch goed op. Soms spatte de klasse er in zijn acties vanaf en met zijn techniek veroverde hij de harten van veel voetballiefhebbers. In enkele wedstrijden per seizoen liet hij het ook afweten, waardoor van een constant jaar geen sprake is geweest.