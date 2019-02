Wedkantoren kennen geen enkele twijfel: PSV is de favoriet tegen Feyenoord

Ihattaren betovert de ogen van vriend en vijand bij zijn debuut in de eerste divisie

9:15 Mohammed Ihattaren is in de afgelopen zes jaar de enige jeugdspeler bij PSV geweest die zijn debuut in het betaald voetbal in het eerste elftal maakte voordat hij bij Jong PSV speelde. Sinds de ploeg in de eerste divisie actief is (vanaf 2013) was er niemand uit de PSV-opleiding die zo snel stappen zette.