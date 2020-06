Wedstrijden voetballen mag PSV nog niet, maar rondleiden met nieuwe technische snufjes mag wel

,,Een kleine stap vooruit, maar het is er weer een”, zegt marketeer Joeri Verbossen van PSV enthousiast. ,,Afgelopen zaterdag was het de eerste keer sinds maart dat we hiervoor open waren. We hopen vanaf nu meerdere keren per week mensen weer een goed beeld te geven van het Philips Stadion.” Waar de club in het verleden soms wel zestig mensen tegelijk kon rondleiden, is dat aantal nu gemaximeerd op vijftien per groep. ,,Zo kan iedereen voldoende afstand bewaren. We volgen uiteraard alle geldende regels op dat gebied”, zegt zijn collega Max van Oirschot.

Een nieuw element in de tours is dat alle deelnemers met Cody Gakpo, Hans van Breukelen en Toon Gerbrands of de foto kunnen. Hoe dat werkt? Seizoenkaarthouders van de club kregen onlangs al een voorproefje. Ze konden PSV-aanvaller Donyell Malen via ‘augmented reality’ virtueel in hun eigen huiskamer, tuin of slaapkamer zetten. Een bijzondere techniek, die door het Eindhovense bedrijf Dutch Rose Media is toegepast bij PSV. ,,In de kleedkamer van PSV is het zodoende bijvoorbeeld mogelijk om met Cody Gakpo op de foto te gaan”, zegt marketeer Alex van Happen van de onderneming. Gerbrands is in de business-club van PSV te ontmoeten en te omarmen en datzelfde geldt voor Van Breukelen in het PSV Museum. ,,Het is een extraatje voor onze bezoekers”, zegt Verbossen. Door hun mobieltje met een PSV-app op een speciaal matje met daarop Gakpo, Gerbrands of Van Breukelen te richten, kunnen mensen de virtuele sculpturen van het drietal tevoorschijn tevoren. Na een kort praatje staan ze letterlijk stil en kan een foto worden gemaakt.