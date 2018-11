Weergaloze omhaal De Jong hoogtepunt bij eenvoudige zege PSV op sc Heerenveen

PSV dendert door in de eredivisie, ook wedstrijd nummer dertien levert drie punten op. Ditmaal was de ploeg van Mark van Bommel – met dank aan een prachtige omhaal van Luuk de Jong - duidelijk te sterk voor sc Heerenveen: 3-0.

Steven Bergwijn is dit seizoen de koning van de assist bij PSV. Dat bewees hij tegen sc Heerenveen na elf minuten weer eens fijntjes door eerst een vleugelverdediger van sc Heerenveen te kijk te zetten en daarna Hirving Lozano op maat te bedienen: 1-0. Het was de zevende assist dit eredivisieseizoen van Bergwijn, die dat klassement nu samen met Heerenveen-buitenspeler Arber Zeneli aanvoert.

PSV kwam amper in de problemen tegen Heerenveen waar huurling Sam Lammers in de basis begon. Alleen in de 17de minuut was er een hachelijke situatie voor het doel, nadat Jeroen Zoet mistastte bij een voorzet: hij herstelde zijn fout net op tijd. Aan de andere kant raakte Gastón Pereiro nog de paal.

VAR grijpt in: rood Thorsby

Het meest besproken moment in de eerste helft was de rode kaart van Morten Thorsby. Arbiter Pol van Boekel zag in eerste instantie niet eens een overtreding in de tackle van de middenvelder van sc Heerenveen op Lozano, die weer eens bewees dat hij patent heeft op dat soort momenten. Want na ingrijpen van de VAR besloot Van Boekel alsnog rood te geven, overigens een wel erg zware straf.

Omhaal De Jong