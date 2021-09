Wel stoempen en stofhappen, maar nog geen zoenen van de rondemiss in Valkenswaard

PSV-spits Eran Zahavi na hattrick meest trefzekere Israëli­sche profvoet­bal­ler ooit

1 september Na een hattrick tegen de Faeröer-eilanden heeft Eran Zahavi zijn totaal aantal doelpunten in officiële duels in zijn profloopbaan op 337 gebracht. Hij is daarmee de meest scorende profvoetballer ooit uit Israël geworden. De 34-jarige PSV’er liet Alon Mizrahi achter (334 goals), die in het verleden onder meer in Nice speelde en voor meerdere Israëlische clubs uitkwam.