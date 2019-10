Welke PSV-nieuwkomer maakte tot nu toe de meeste indruk?

Van Bommel na PSV-VVV: ‘Dit is een hechte groep’

6 oktober PSV-VVV eindigde zondagmiddag in 4-1, maar het resultaat stond in de schaduw van het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. Trainer Mark van Bommel vond het een ‘aparte wedstrijd’. ,,Vanmorgen hebben we het samen besproken en het was apart, toen we bij elkaar kwamen. We moeten dan toch een wedstrijd spelen, hoewel we daar niet veel zin in hadden. De minuut stilte vond ik mooi.”