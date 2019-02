Wereldkampioen Van Gerwen gehuldigd in Philips Stadion

PSV thuis sterk en uit tam tegen Feyenoord

11:45 Een blik op de recente eredivisie-statistieken van de duels tussen PSV en Feyenoord bevestigt wat veel supporters van beide ploegen denken. Het thuisvoordeel is vaak de beslissende factor. PSV pakte de laatste 10 edities in de eredivisie in het Philips Stadion 22 punten.