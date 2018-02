Wie staat er op bij PSV nu het even tegenzit?

Vier spelers zorgden bij PSV voor de winterstop in een indrukwekkende serie voor een kleine stortvloed aan goals. Topscorer Hirving Lozano, schaduwschutter Jürgen Locadia en de als nummer tien opgebloeide Gáston Pereiro vierden op het veld de nodige feestjes. Met zijn diepgang en optimale penaltyscore voegde Marco van Ginkel zich bij dit 'scorebordlijstje'. Tussen augustus en december kwam driekwart van de treffers van PSV van de voet of het hoofd van dit kwartet. Het was met overdaad in bijvoorbeeld de duels met Vitesse en FC Utrecht, maar soms ook met minimalisme en flink wat geluk.

Het is niet ondenkbaar dat het kwartet zondag in De Kuip volledig ontbreekt in de basisopstelling van PSV. Overmorgen moet Lozano zich bij de tuchtcommissie van de KNVB verantwoorden voor de zwaaiende arm tijdens PSV - sc Heerenveen. Locadia is in de winterstop verkocht, Van Ginkel moet nog fit zien te raken en Pereiro heeft de afgelopen vijf eredivisieduels geen seconde meegedaan. Hij raakte uit de gratie na de verloren topper met Ajax en kreeg alleen in de (verloren) bekerwedstrijd tegen Feyenoord nog een serieuze kans. Pereiro maakte daarin weinig indruk en verloor zijn plek aan de jonge Mauro Júnior.

Beroepszaak

Bij PSV was er afgelopen week nog hoop dat de met knieklachten kampende Van Ginkel de topper van zondag met Feyenoord haalt. Daarnaast gaat de club in een beroepszaak voor Lozano voor vrijspraak, nadat de aanklager gisteren drie duels schorsing eiste. Daarbij is rekening gehouden met het voorwaardelijk opgelegde duel dat nog open stond na een straf van eerder dit seizoen. PSV wil snel weer over Lozano beschikken, maar neemt met het doorzetten van de tuchtzaak het risico dat de Mexicaan uiteindelijk drie duels plus eventueel het voorwaardelijk opgelegde duel moet 'brommen'. PSV kan bij een schorsing van Lozano nog een keer in beroep, maar dat vindt pas volgende week plaats. Hangende zo'n procedure blijft de topscorer van de eredivisie dan geschorst.

Jeugd

En ondertussen? Als het allemaal tegenvalt, moet de jeugd zondag tegen Feyenoord mogelijk opstaan bij PSV. Of Pereiro krijgt nog een kans en kan na de teleurstellend verlopen toppers met Ajax en Feyenoord revanche nemen. Zijn eerdere rendement in topduels was hoog en de Uruguayaan moet zich in de kijker zien te spelen voor een plek in de WK-selectie. Datzelfde geldt voor IJslander Albert Gudmundsson, die net als Donyell Malen en Mauro al speeltijd in het eerste elftal kreeg. Coach Phillip Cocu kan in De Kuip ook nog kiezen voor een optie met Derrick Luckassen aan de aftrap, waarbij een variant met vijf verdedigers of een extra middenvelder bij balverlies tevoorschijn komt.