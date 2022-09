Wil Boessen kon ‘goud’ verdienen in India, maar is duizend keer liever bij zijn kleinzoon en PSV

Tegenval­lend PSV kan opnieuw niet overtuigen en speelt gelijk tegen Bodø/Glimt

PSV is er niet in geslaagd om het eerste groepsduel in de Europa League te winnen. De Eindhovenaren kwamen in het eigen Philips Stadion matig voor de dag, waardoor er niet meer inzat dat een 1-1 gelijkspel tegen Bodø/Glimt. En daarvoor moet PSV doelman Walter Benítez ontzettend dankbaar zijn.

8 september