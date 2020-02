Willem II wacht tegen PSV al 20 jaar op een punt in het Philips Stadion

PSV stond er deze eeuw maar eenmaal slechter voor na 21 keer eredivisie

3 februari PSV is met 36 punten na 21 wedstrijden in de eredivisie bezig aan het op een na slechtste seizoen van deze eeuw. Alleen in seizoen 2013-2014 had de club na 21 eredivisieduels minder punten dan nu: 29. Ook in seizoen 2001-2002 ging het niet best, met 40 punten.