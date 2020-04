Willy en René van de Kerkhof, even tweeling op afstand: ‘Videobellen doen we regelmatig’

Ze zien elkaar normaal gesproken zeker twee tot drie keer in de week. ,,En als er voetbal is nog veel meer”, zegt Willy van de Kerkhof (68) over zijn tweelingbroer René. ,,Sinds 1951 zijn we samen en alleen in de jaren tachtig konden we elkaar wat minder opzoeken, toen René een tijdje in Griekenland en Hongkong zat. Dat was toch anders dan nu, omdat je gewoon het vliegtuig kon pakken. Nu mag je elkaar niet eens aanraken en dat is heel erg gek ineens.”