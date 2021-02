Willy van de Kerkhof had wekenlang ijsvrij, maar op de schaats? ‘Mij niet gezien!’

Koning Winter is ineens in het land en het lijkt erop dat de vorst dit keer een paar weken stand houdt. De jongere voetbalgeneraties hebben dat zelden of zelfs nooit meegemaakt, maar vroeger was het heel normaal dat een winterstop vele weken of zelfs een paar maanden duurde. ,,In 1986 hadden we van eind december tot begin maart geen wedstrijden in de eredivisie”, weet Willy van de Kerkhof (69) nog.