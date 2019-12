Willy van de Kerkhof: ‘PSV moet winnen en de eenheid bewaren’

Een gelijkspel bij AZ-Ajax en winst van PSV in De Kuip lijkt Van de Kerkhof het meest gunstige scenario. ,,Dan kom je op 8 punten van Ajax en 5 van AZ en dat is een range waarin het altijd nog een beetje twijfelachtig is. Hopelijk haalt PSV het niveau dat ze tegen Fortuna haalden, toen er ook echt negentig minuten werd doorgevoetbald.”



Van de Kerkhof hoopt dat PSV als een echte eenheid verder gaat en dat de technisch manager (John de Jong) en trainer Mark van Bommel goed kunnen samenwerken in de winterstop. ,, Aankopen worden in samenhang met de trainer besproken. De trainer kan alleen niet zo vaak kijken als de technisch manager en heeft er dus in principe wat minder kijk op. Hij ziet een mogelijke aanwinst een paar keer en een technisch manager ziet hem vaker. Soms heb je ook pech dat er een paar komen, die niet passen op het niveau van PSV. Ik heb in allebei vertrouwen. Het is belangrijk dat ze als twee-eenheid naar de tweede helft van het seizoen gaan.”