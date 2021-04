Willy van der Kuijlen (1946-2021): een legendarische loopbaan in foto's

Roger Schmidt vond VVV-PSV niet saai en verdedigt zijn keuzes: ‘Misschien kan Van Ginkel ons in de toekomst helpen’

11 april PSV-coach Roger Schmidt had zondagmiddag in Venlo genoeg te vertellen, na een 2-0 zege van zijn ploeg. PSV trok drie punten op het droge en daar leek het meeste wel mee gezegd, maar Schmidt had nog volop tekst na een aantal vragen.