Wim Rip volgend seizoen terug bij PSV: 'Wat heb ik een geluk gehad'

Hij is dankbaar. Ongelooflijk dankbaar. Een handjevol alerte, adequate en daadkrachtige medici redde in december in de Euroborg en later het ziekenhuis het leven van Wim Rip (57), de video-analist van PSV. Tijdens FC Groningen-PSV kreeg hij in december een hartstilstand en zijn perspectief zorgde voor bleke, bezorgde en bijna betraande gezichten bij PSV.

Overlevingskans

,,Ik had een overlevingskans van drie tot vijf procent", zegt Rip rationeel. In zijn ogen en bij de handdruk zijn de emoties nog zichtbaar en voelbaar. ,,Wat heb ik een geluk gehad. Ik kan me er niks van herinneren, omdat ik pas een paar dagen later ben bijgekomen. De overweldigende hoeveelheid reacties daarna hebben me ongelooflijk veel kracht gegeven."

Rip prijst zich gelukkig met zijn omgeving. ,,De voetbalwereld hard? Ik voel me juist een bevoorrecht mens dat ik in deze sport mag werken. Er werken ontzettend veel lieve, fijne en oprechte mensen in het voetbal en ze trekken me door deze situatie heen. Mijn revalidatie verloopt goed en de planning is dat ik begin volgend seizoen weer aansluit bij PSV. De club heeft werkelijk alles opgelost, tot aan oppas voor de hond toe. Ik vind het heel bijzonder hoe iedereen zich voor mij heeft ingespannen, terwijl in topsport juist altijd de volgende wedstrijd centraal staat."