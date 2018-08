Wit-Russisch jeugdinternational op proef bij PSV

Vier Feyenoord-hooligans mogen Eindhoven niet in

2 augustus EINDHOVEN - Vier Feyenoord-hooligans uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Leidschendam hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen rond het Philips Stadion en in het centrum van Eindhoven. De vier rekenen zichzelf tot de harde kern van de Rotterdamse club. Het verbod betekent dat zij niet in delen van Eindhoven mogen komen als PSV tegen Feyenoord speelt. Komende zaterdag 4 augustus ontmoeten de clubs elkaar in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Traditioneel de start van het Nederlandse voetbalseizoen.