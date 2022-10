Xavi Simons dwingt via PSV plek af in voorselectie WK, Til, Gakpo en De Jong ook erbij

Simons is voor het eerst opgenomen op een Oranje-lijst en heeft dat de afgelopen weken afgedwongen door onder alle omstandigheden overeind te blijven bij PSV. In de wedstrijden die de club verloor, was hij meestal een van de spelers die niet het grootste verval had. Donderdagavond tegen Arsenal was hij de beste veldspeler van PSV, mede door een onverschrokken houding. Simons heeft grote kwaliteiten aan de bal en is in de eredivisie vice-topscorer, achter Gakpo.