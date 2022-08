Xavi Simons is weer de uitblinker bij PSV: ‘Ik denk dat ik het de trainer nu wel moeilijk heb gemaakt’

Manchester United overweegt Gakpo wel, maar biedt nog niet

Manchester United is een van de Britse clubs die op dit moment overweegt om Cody Gakpo aan te trekken, maar heeft tot nog toe geen officieel bod gedaan. De aanvaller van PSV speelde deze week heel matig in de beslissende wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco, maar blijft in Engeland op de radar staan.

