Xavi Simons wil de absolute wereldtop bereiken en vulde tijdens het WK en nu bij PSV zijn rugtas: ‘De knop moest om’

Liverpool presen­teert Cody Gakpo, die deze winter ook naar Chelsea kon: ‘Iedereen heeft me zo'n beetje geappt’

Cody Gakpo is woensdagavond door Liverpool officieel gepresenteerd als aankoop. De 23-jarige Eindhovenaar zette deze week zijn handtekening onder een contract tot 2028 en is dolblij. ,,Het was een hectische kerst”, gaf hij onder meer aan. ,,Iedereen die ik ken, heeft me zo'n beetje geappt.”

28 december