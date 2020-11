Yorbe Vertessen laat bij rentree zien waarom PSV in hem blijft geloven als spits voor de toekomst

Na maanden revalideren keerde het nog altijd maar 19-jarige talent vrijdagavond laat in de tweede helft terug in het betaald voetbal. Op een steenkoude avond in De Geusselt hielp hij Jong PSV bij een nogal knappe comeback. Na een 3-0 achterstand in de tweede helft pakte het beloftenteam van Peter Uneken bij MVV nog een punt: 3-3.

Luisteren naar het lichaam

IJslander Kristófer Kristinsson (ook al ingevallen) maakte twee goals, Vertessen nam er een voor zijn rekening. Hij nam een pass knap aan en haalde direct uit. ,,Een heerlijk gevoel”, vertelde de jonge Belg afloop. ,,Maar het is pas een begin. Ik moet nu zorgen dat ik fit blijf en heel goed blijven luisteren naar mijn lichaam. Ik ben blij met mijn goal en voel me nu lekker, maar baal ook dat we het niet nog mooier konden maken door hier nog te winnen.”



Dat was misschien wat veel van het goede geweest, maar onmogelijk was het niet. ,,Kristófer was heel belangrijk vanavond”, vond Vertessen, die als gezegd twee jaar nauwelijks speelde. ,,Dat was zwaar, maar nu kijk ik vooruit. Vanavond hebben we weer wat geleerd. Altijd blijven geloven in een resultaat, ook als je 3-0 achter staat.”