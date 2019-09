Yorbe Vertessen terug bij Jong PSV na zware periode: ‘Nu lijkt alles in orde’

Negen maanden blessureleed later maakte de Belg gisteren zijn debuut in het betaald voetbal. Hij kon bij een 0-1 stand het tij niet keren en was daar nog het meest teleurgesteld over. ,,Ik ben kritisch op mezelf en had er wat meer van verwacht”, gaf hij aan. ,,Maar misschien is dit het even op dit moment. Natuurlijk ben ik blij met mijn debuut, maar ik had graag meer willen laten zien.”

Zorgen

Dat heeft Vertessen in het verleden al vaak zat gedaan en daardoor is bij Jong PSV de hoop voor de komende periode op hem gevestigd. De ploeg heeft het moeilijk in de eerste divisie en is inmiddels op de laatste plaats in de stand beland. Vertessen had de afgelopen periode zelf hele andere zorgen. ,,Ik had een hamstringblessure die elke keer de kop op bleef steken. Heel vervelend. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen dacht ik dat ik er doorheen was, maar kwam het toch weer terug. Nu lijkt alles in orde, maar ik blijf nog even voorzichtig. Het is moeilijk, omdat je graag wilt voetballen en je team wilt helpen. Nu had ik pas vier keer meegetraind en ik was blij om gisteren te horen dat ik weer op de bank zou zitten.”