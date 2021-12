Yorbe Vertessen wordt een steeds belangrijkere troef voor PSV en kan zijn snelle benen nu ook met zijn hoofd managen

Woest was ie, de trainer van PSV. Roger Schmidt kapittelde Yorbe Vertessen gisteravond op het moment dat hij Carlos Vinícius de bal had moeten geven om in Waalwijk de 0-4 op het bord te zetten. Even later scoorde de jonge Belg alsnog uit de navolgende spelhervatting, die hij zelf met zijn inzet had afgedwongen. Er kon bij Schmidt bijna geen lachje af.