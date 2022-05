Yvon Mvogo eindigt sterk bij PSV en keept tegen PEC zelfs de pannen van het dak

In principe gaat Mvogo terug naar Duitsland, waar hij bij RB Leipzig nog een jaar onder contract staat. De goalie was twee jaar gehuurd door PSV en begon en eindigde als eerste goalie, nadat Joël Drommel een grote serie wedstrijden had gekeept. De Zwitser kwam vanaf begin april weer in het doel en eindigde sterk. In de wedstrijd tegen PEC was het zelfs formidabel wat hij liet zien.