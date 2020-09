Yvon Mvogo gaat bij PSV door het stof na ongelukkige actie

,,Het was mijn fout”, zei Mvogo na afloop van de zege van PSV (1-3) bij FOX Sports. ,,Ik had zo de bal niet in moeten spelen. We voetballen graag van achteruit en maken soms een fout.” De keeper vond dat PSV niet alleen de zege had moeten pakken, maar ook geen tegengoals had moeten noteren. ,,De volgende keer zal ik het zeker beter doen.” Voor rust maakte hij juist indruk met een puike redding op een inzet van afstand.



Mvogo is de nieuwe eerste keeper in Eindhoven en heeft Lars Unnerstall uit het doel verdrongen. Derde keeper is momenteel de jonge Maxime Delanghe. Bij PSV vertrok afgelopen week Jeroen Zoet naar het Italiaanse Spezia.