Yvon Mvogo na behalen Europa League: ‘We hebben tegen Rosenborg karakter getoond’

PSV had het niet altijd even makkelijk in Trondheim. Rosenborg werd vlak voor rust en vlak erna even gevaarlijk, maar PSV kwam ook weer niet écht in gevaar. Mvogo sprak over ‘een zware wedstrijd’. ,,We hebben laten zien dat we zware wedstrijden kunnen winnen en de nul kunnen houden.” En PSV herstelde zich met de overwinning in Noorwegen ook enigszins van de remise tegen Heracles Almelo van afgelopen weekend. ,,Wedstrijden als die van zondag heb je soms in een seizoen. De reactie van vanavond was heel belangrijk. We hebben karakter getoond.”