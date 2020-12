Yvon Mvogo redt met puike partij drie punten voor PSV: ‘Dat we nu veel spelen, vind ik fantastisch’

,,Ik ben blij dat ik het team kon helpen. Soms moet je de drie punten gewoon binnen zien te houden. We hebben geleerd van de vorige wedstrijden om nu een zege over de streep te trekken.” Ook Mvogo zag dat er voor spelers gewisseld werden. ,,Dat is iets waar de trainer over beslist. Ik ben de goalie en moet gewoon mijn taak uitvoeren en het doel leeg zien te houden.”

Zelf voelt hij zich niet vermoeid en is hij blij met alle wedstrijden. ,,Dat ik nu veel in actie mag komen, is fantastisch en voor mij ook heel goed. Na drie seizoenen waarin ik minder speelde, vind ik dit heel fijn.” Na een lastige start met twee keer geklungel heeft Mvogo zijn draai gevonden en lijkt PSV over een sterke doelman te beschikken, die de onbetwiste nummer één is. ,,Ik heb na de fouten nog harder gewerkt dan voorheen. Ik weet dat deze trainer me graag wilde hebben en ken mijn kwaliteiten. Die wil ik hier laten zien. Ik ben blij in dit team.”