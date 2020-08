Yvon Mvogo ziet in PSV een familieclub: ‘Angeliño heeft me hele positieve dingen verteld’

Hij oogt ontspannen en zegt meerdere malen dat hij in PSV een soort van familieclub ziet. Een club waar iedereen om elkaar geeft en een beetje op elkaar past. ,,In voetbal loopt het niet altijd zoals je wilt”, zegt hij. ,,Garanties zijn er niet. Ook niet bij PSV. Ik had in Duitsland heel graag meer gespeeld in de afgelopen jaren, maar er zijn andere keuzes gemaakt. Ik heb nooit bij de pakken neer gezeten en ben altijd hard blijven werken met het idee dat mijn kans wel een keer zou komen. Zo sta ik er hier ook in. Ik hoop dat ik PSV gelukkig kan maken.”