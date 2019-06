Zaakwaarnemer Bruma: ‘Clubs komen er wel uit, geen akkoord PSV en Bruma’

Zelf moet Catio Baldé echter nog wel een akkoord bereiken met PSV en in Portugal ligt volgens Portugese media nog altijd FC Porto op de loer. Porto wil (nog) niet aan de vraagprijs van RB Leipzig voldoen. Bruma zou momenteel zelf in Lissabon verblijven en de beslissing van zijn spelersmakelaar afwachten.

De makelaar wilde zaterdag nog niet zeggen of hij snel naar Eindhoven afreist om een deal rond te maken, zoals elders gemeld. PSV heeft al langer interesse in Bruma en ziet in hem een potentiële opvolger bij een vertrek van Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn. Zij zijn op dit moment echter nog altijd contractspeler van PSV en niet duidelijk is of PSV absolute zekerheid heeft dat ze allebei of een van hen verkocht worden.