Zaakwaarnemer claimt interesse van PSV in doelman Martin Fraisl

Keeper Martin Fraisl gaat aan het einde van het seizoen transfervrij weg bij ADO Den Haag en heeft op dit moment meerdere ijzers in het vuur voor de toekomst. De Oostenrijker staat volgens zijn management onder anderen in de belangstelling van Feyenoord, PSV en FC Groningen.

Spelersmakelaar Helge Payer van de 27-jarige goalie bevestigt desgevraagd aan het ED dat er interesse getoond is door bijvoorbeeld PSV, dat onlangs Joël Drommel al als eerste keeper aantrok voor het komende seizoen. ,,Er is door meerdere clubs geïnformeerd en ook PSV is daarbij”, zegt hij. ,,Maar een concreet aanbod is er nog niet.”

Drommel is nu al door PSV aangetrokken voor de komende vijf seizoenen en de tot medio 2022 gehuurde Yvon Mvogo wil komend seizoen graag blijven, al is niet zeker of RB Leipzig hem terug gaat halen. Fraisl kan dus sowieso niet als eerste goalie in beeld zijn.

Wedstrijd van zijn leven

Fraisl keepte eerder dit seizoen tegen de Eindhovenaren de wedstrijd van zijn leven en droeg eraan bij dat ADO een punt pakte tegen PSV (2-2). Ondanks de slechte prestaties van de Hagenaars heeft Fraisl onder trainer Ruud Brood een goede indruk gemaakt. Hij keepte voormalig PSV'er Luuk Koopmans er dit seizoen bij ADO na de winterstop uit.

Fraisl keepte voor januari bijna vijftig duels bij SV Sandhausen in de tweede Bundesliga. Hij was in Roemenië op het hoogste niveau actief en heeft ook in zijn thuisland de nodige ervaring opgedaan.