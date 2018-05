Zaakwaarnemer De Jong in Mexico, spits besluit pas na vakantie over toekomst

Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma blijft met VfL Wolfsburg in de Bundesliga

21 mei VfL Wolfsburg speelt ook komend seizoen in de hoogste Duitse afdeling. De club van voormalig PSV'er Jeffrey Bruma wist degradatie uit de Bundesliga af te wenden door in een play off over twee duels te winnen van Holstein Kiel. Bruma zat op de bank.