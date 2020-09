Zaakwaarnemer Jorrit Hendrix: ‘Hij heeft zijn hoofd er voor PSV altijd bij’

Op dit moment is volgens zaakwaarnemer Fulco van Kooperen geen sprake van interesse op basis waarvan een snelle deal te verwachten is. ,,Jorrit heeft zijn hoofd er altijd bij voor PSV en zeker in een internationale wedstrijd”, geeft hij in een reactie aan. Onlangs viel hij in Groningen nog tot tevredenheid in bij de Eindhovenaren. ,,Dat hij nu op de tribune zit, hoort niet bij zijn status en wat hij kan brengen. Hij staat wel open voor een nieuw avontuur, zonder de focus op PSV te verliezen.”

PSV wil nog een extra middenvelder aantrekken en als dat is gebeurd, kan Hendrix misschien alsnog een transfer maken. Eerder toonde het Italiaanse Spezia interesse, maar die club bood niet het bedrag dat PSV in het hoofd heeft voor Hendrix (in ieder geval tussen de 2 en 3 miljoen euro). Zijn contract loopt na dit seizoen af. ,,Het is zeker niet zo dat hij per se weggaat”, zei Schmidt ook nog over Hendrix. ,,Ik zal het ook prima vinden als hij blijft. Mijn relatie met hem is goed. Er is wel een mogelijkheid dat hij vertrekt en dat was de reden waarom hij dit keer niet bij de selectie zat.”