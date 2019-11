Zaakwaarnemers Lato: ‘Vertrek bij PSV in de winterstop logisch als Toni helemaal niet speelt’

Voor Lato is inmiddels interesse van andere clubs uit Spanje, zo wordt aangegeven. ,,Let wel, Toni heeft niets tegen de club PSV. Hij heeft er buiten het veld goed naar zijn zin en het bevalt hem er als mens prima. Maar de situatie als voetballer is nu natuurlijk niet zoals die moet zijn. Blijft dat zo in de komende weken, dan lijkt het logisch en beter dat Toni in de winter weggaat. Dat zullen we pas definitief in de loop van december weten als de komende wedstrijden zijn gespeeld. De situatie moet in ieder geval veranderen voor Toni”, aldus de zegsman van Toldra.



Over een boete voor PSV als Lato geen enkel duel speelt - een lokale krant in Spanje rept daarover - kan de woordvoerder niks bevestigen. ,,Ik weet niet of er zo'n bepaling in het contract zit.” PSV gaf eerder aan dat Lato gratis van Valencia is gehuurd, omdat de Spanjaarden al een mondelinge koopovereenkomst hadden met PSV. Die werd eenzijdig verbroken door Valencia en Lato verlengde zijn contract bij de club waar hij is opgeleid, waarna PSV de linksback alsnog voor een seizoen kon huren.