Zahavi maakt het seizoen gewoon af bij PSV, zegt trainer Schmidt: ‘Zijn familie stemt ermee in’

PSV niet van plan om Sangaré te laten vertrekken in deze winter

Na zijn goede prestaties in de eerste seizoenshelft was het wachten op belangstelling voor Ibrahim Sangaré, die zich bij veel buitenlandse clubs bovenaan een aantal scoutingslijstjes heeft gespeeld. In Engeland wordt zijn naam door meerdere media gekoppeld aan Newcastle United, dat nu op een degradatieplaats in de Premier League staat en grote plannen heeft voor de toekomst.

10 januari