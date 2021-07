Zahavi prijst teamgeest na glansrol tegen Galatasaray: ‘Fijn om te scoren, maar ik ben hier om titels te winnen’

Zahavi wil maar zeggen: er moet nog altijd een return in Istanboel gespeeld worden. Zelf gaf hij in elk geval het goede voorbeeld tegen de Turken; hij was vaak de eerste die de verdediging van Galatasaray onder druk zette en maakte ook snel de eerste goal. Een blunder van Fernando Muslera, of toch niet? Zahavi grijnst. ,,Nee, ik vind van niet. Het is resultaat van veel trainen op druk zetten. We moeten dat in praktijk brengen, zegt de coach altijd.”

Goede connectie

De Israëlische goaltjesdief vindt het ook nog te vroeg om vergelijkingen met vorig seizoen te trekken. De start tegen Galatasaray is goed, de patronen worden er steeds beter ingeslepen, maar om nu al te roepen dat PSV er klaar voor is? ,,Vorig seizoen was een speciaal seizoen, veel jongens sloten pas later aan, ikzelf ook. Nu hebben we ook wat nieuwe jongens, maar de connectie ziet er goed uit, we maken progressie, er is een goede geest in de ploeg. Maar dit is pas de eerste wedstrijd van het seizoen, hé. Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen”, zegt hij.

Zelf is hij in elk geval goed begonnen met een hattrick en een assist tegen Galatasaray. Ook daarover blaast de spits niet van de toren. ,,Het is fijn om te scoren, maar ik ben hier om titels te winnen en Champions League te spelen. Het doel van het team is belangrijker, veel spelers denken daar zo over, heb ik het gevoel. En als dat zo is, kunnen we succesvol zijn.” Eerst de klus klaren in Istanboel. ,,Dat kan nog lastig worden, we moeten scherp zijn.”