Zahavi snel weer inzetbaar bij PSV, waar Schmidt vertrouwt op zijn huidige groep

Versterking sowieso niet voor eind januari

,,We missen nogal wat spelers”, zegt Schmidt over de situatie bij PSV. ,,Het zijn ook belangrijke spelers, maar toch hebben wij een selectie waarmee we iets kunnen bereiken. Ik vertrouw op de huidige groep, die top moet zijn om deze week goede resultaten te boeken. We moeten tegen Telstar met de juiste mindset beginnen, want we weten maar al te goed wat er in bekervoetbal kan gebeuren.”