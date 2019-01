Zakaria Aboukhlal (18) maakt bij zijn PSV-oefendebuut een prima indruk

Van Bommel geeft inkijkje in zijn werkwijze: ‘Heel apart om nu maar twee punten voor te staan’

6:48 ‘Spelers moeten verder kunnen kijken dan de muur”, zegt Mark van Bommel. In de lobby van het spelershotel van PSV in Doha gaan de eerste vragen aan de PSV-trainer over beoordelingsgesprekken bij een trainingskamp. Hij gelooft totaal niet in zo’n jaarlijkse of halfjaarlijkse sessie in een kamertje, maakt hij duidelijk.