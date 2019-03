Zakaria Aboukhlal keert terug bij Jong PSV, dat naar Cambuur reist

PSV ruimt laatste hobbels snel uit de weg: Rosario tekent tot 2023

13 maart PSV heeft het contract van Pablo Rosario per direct verlengd, tot 2023. De middenvelder en Eindhovense club bereikten zoals verwacht overeenstemming over een nieuwe verbintenis. Rosario is een van de dragende spelers in Eindhoven geworden en PSV voorziet voor hem een mooie toekomst, met eerst nog een periode bij PSV.