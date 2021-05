Zelfreflectie en nieuw bloed nodig bij PSV, dat wel ‘overgaat’

PSV hoopt in de slotfase van het seizoen op meer rendement om de Champions League in te kunnen

9 mei Voor PSV telt zondagmiddag in de Brabantse derby tegen Willem II alleen een overwinning. Dat is altijd al zo, maar nu staat de druk er vol op bij de Eindhovenaren. AZ won zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en loopt in de strijd om plek twee en de Champions League-voorrondes dus twee punten voor, met een wedstrijd meer gespeeld.