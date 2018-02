Zes punten in 48 uur voor PSV-invaller Pablo Rosario: 'Dat is lekker'

Nabeschouwing Lozano bezorgt slordig PSV bescheiden overwinning op Excelsior

7 februari PSV heeft in het eigen Philips Stadion historie geschreven. Met de 22ste thuiszege in de eredivisie op rij heeft de ploeg een clubrecord te pakken. Net zoals in zoveel andere duels in deze indrukwekkende serie was de zege weer zuinig en kostte het veel pijn en moeite om een duidelijk verschil te maken. En toch wint PSV elke keer weer. Na de winterstop ging nog geen punt verloren. In Eindhoven was FC Twente op 5 november 2016 het laatste Nederlandse team dat in een officieel duel iets maa naar huis nam.