Zes redenen waarom PSV één dag volop mag juichen voor Manchester United

Voor de start van het komende seizoen van PSV is de Europa League-finale van woensdagavond van eminent belang. Wint Manchester United, dan geeft dat de Eindhovenaren twee weken extra rust, ruimte en financiële zekerheid. Wint Villarreal, dan staat het mes in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar toch wel enigszins op de keel. De feiten op een rij.

1. Instroommoment

PSV start bij winst van United in de derde in plaats van de tweede voorrondes van de Champions League. Er is dus simpelweg meer zekerheid om het hoofdtoernooi te halen, omdat er maar twee in plaats van drie hordes te overwinnen zijn.

Waarom dit gebeurt? Omdat Manchester United zich via de nationale competitie (de Premier League) al geplaatst heeft voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. Voor Villarreal geldt dit niet.

Als United wint, stroomt de nummer drie van Frankrijk van afgelopen seizoen - AS Monaco - rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. PSV en het Turkse Galatasaray mogen dan een voorronde in de Champions League overslaan.

2. Rust

Winst van United zou PSV twee weken langer de tijd geven om het seizoen op te bouwen. De club begint dan op 3 of 4 augustus pas met de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, in plaats van 20 of 21 juli. Na het net afgelopen hectische corona-seizoen en na het EK kan die tijd een hele cruciale factor zijn om uitgerust te beginnen.

3. Transfermarkt

PSV heeft bij winst van United meer tijd (twee weken) om de selectie samen te stellen. Zeker met een transfermarkt die laat op gang komt door het EK kan dat een groot voordeel zijn. De club is nu al volop bezig en haalde woensdag bijvoorbeeld André Ramalho binnen. De tweede aanwinst voor komend seizoen, na Joël Drommel.

4. Geld en zekerheid

Instromen in de tweede voorronde van de Champions League betekent dat PSV nog geen enkele zekerheid heeft over een Europese groepsfase. Instromen in de derde voorronde betekent dat PSV sowieso zekerheid heeft dat de club minimaal in de Europa League-groepsfase speelt. Gaat die derde voorronde verloren, dan hoeft PSV dus geen play-off meer te spelen.

Wint PSV de derde voorronde, dan is er nog één horde te nemen om de groepsfase van de Champions League te halen: de play-offs. Verliest PSV deze play-off, dan is een troostprijs van vijf miljoen euro een pleister op de wonde. En bovendien resteert ook dan de groepsfase van de Europa League, die komend seizoen opgewaardeerd is omdat er maar 32 ploegen aan meedoen.

De groepsfase van de Champions League levert naar verwachting sowieso 30 tot 35 miljoen euro op en als met publiek gespeeld mag worden nog miljoenen meer. De verdiensten in de groepsfase van de Europa League kunnen snel richting een miljoen of tien gaan.

5. AS Monaco weg als potentiële tegenstander

Wint Manchester United, dan kan PSV in de loting voor de derde voorrondes (loting is op 19 juli) niet stuiten op AS Monaco. De Fransen schuiven dan door naar de groepsfase. Wel op Shakhtar Donetsk, Benfica, Racing Genk, Celtic, Midtylland of Rapid Wien.

6. Vettere premie bij plaatsing voor de groepsfase

De afgelopen jaren kreeg iedere deelnemer aan de groepsfase van de Europa League en Champions League een extra premie op basis van de UEFA-ranking over de afgelopen tien jaar. Als Villareal uit de 32 potentiële Champions League-ploegen valt, is er voor PSV ruim een miljoen euro meer als de ploeg de groepsfase van de Champions League haalt. Villareal staat namelijk boven PSV op die UEFA-ranking (35ste om 31ste).

