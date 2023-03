Zo gaat het met alle winterse vertrekkers bij PSV: Vertessen ontdooit in de Belgische top

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Met Mauro Júnior er nog bij komt PSV dichter bij de ideale opstelling’

In de Peesjevee-podcast van deze week spreken PSV-verslaggever Rik Elfrink en journalist Paul Post over de ideale opstelling van het huidige PSV. Daarnaast beschouwen ze de wedstrijd tegen Sevilla FC na, ook met de veldbestorming in de slotfase. Zowel Elfrink als Post denken dat PSV daar niet zonder kleerscheuren af gaat komen en denken dat de club flink deze week gestraft wordt.