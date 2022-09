Zo gaat het nu met alle PSV'ers die in deze zomer vertrokken: Schmidt wint eerste 15 wedstrijden met Benfica allemaal

1. Ritsu Doan, verkocht voor 8,5 miljoen

Een speler die bij PSV misschien wel meer is gemist dan gedacht, omdat hij na het wegvallen van Noni Madueke een heel goed alternatief voor de rechterkant had kunnen zijn. Doan is momenteel met SC Freiburg koploper in de Bundesliga, met 12 punten uit 5 duels. Hij scoorde in zes officiële duels voor zijn nieuwe team (SC Freiburg speelde ook een bekerduel) drie keer en heeft een basisplek in Duitsland.