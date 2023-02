Zo staat PSV er in aanloop naar Sevilla-uit voor, enkele talenten misschien nog mee

Jarrad Branthwai­te laat ook tegen FC Emmen zien waarom PSV komende lente probeert om hem te kopen

Vanaf de tribune lijkt het van een afstandje soms of hij op stelten loopt, zo lang zijn z’n benen. Niets is minder waar. Jarrad Branthwaite staat niet alleen stevig op zijn voeten, maar heeft zich ook stevig in de PSV-basis genesteld.