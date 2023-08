Zo wil PSV door de belangrijke augustusmaand rollen: deze transfers afronden én blijven winnen

De beoogde trainer voor Jong PSV is bekend: PSV wil Boessen met ook een belangrij­ke rol voor Lucius

Bij PSV is Wil Boessen de beoogde kandidaat om de nieuwe trainer van Jong PSV te worden. De geroutineerde 59-jarige oefenmeester moet Adil Ramzi dit seizoen opvolgen als hoofdtrainer en daarmee kiest de club voor een stuk continuïteit in de opleiding. Boessen staat voor voor de klus open, maar moet nog wel tekenen. Afgelopen jaar fungeerde hij als assistent iets meer in de luwte, een rol die hem ook goed paste.